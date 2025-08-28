Etna, il video ravvicinato della frattura sull’area sommitale

l'eruzione

Il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza

Quella in corso sull’Etna «è un’eruzione “normale”, nei limiti, ma siccome è un vulcano imprevedibile tutto può succedere» per questo è necessario “adottare la massima cautela, tendendo sempre presenti le procedure da eseguire in caso di un’accelerazione improvvisa dell’attività eruttiva». Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina, sull’attività in corso sul vulcano attivo più alto d’Europa a margine di Etna forum a Ragalna.

In un video di Pio Andrea Peri la frattura secca sull’Etna, priva di emissioni laviche. Dal cratere di Sud-Est è visibile una modesta attività esplosiva, mentre l’effusione di lava prosegue dalla frattura apertasi lungo la parete sud-orientale.L’INGV ha diramato lo stato d’allerta F1, che segnala un’elevata probabilità di fontane di lava.