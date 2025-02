Etna, il vulcano perde energia: giù i valori del tremore con colata di “tipo turistico”

Vulcano

Il tremore segnala l’energia dei condotti interni dell’edificio vulcanico e la capacità di risalita del magma

Crollano i valori del tremore vulcanico dell’Etna, riposizionandosi su livelli medio-bassi. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania.Il tremore segnala l’energia dei condotti interni dell’edificio vulcanico e la capacità di risalita del magma. Da ieri questi valori, che erano su livelli alti, sono precipitati su valori medio-bassi.

E’ un segnale, da verificare con osservazioni dirette viste che quelle video sono ostacolate dal maltempo sull’Etna, di una possibile fase finale dell’attuale fase eruttiva, rimasta confinata in zone lontane da centri abitati, iniziata con una colata apertasi alla base della Bocca Nuova, a quota 3.050 metri, lo scorso 8 febbraio con due fronti lavici sovrapposti che hanno raggiunto quota 1.850 metri.

Sulla tipologia di colata in atto sul vulcano si pronuncia Salvo Cocina, capo dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, che con l’ANSA fa il punto della situazione.