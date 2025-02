Etna, la colata non si ferma: il punto dell’eruzione del vulcanologo dell’Ingv

La situazione

E in mattinata anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.5

E’ stato solo momentaneo lo stop della colata lavica di ieri pomeriggio sull’Etna. Come conferma all’Adnkronos Giuseppe Salerno, dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “la colata lavica è attiva” e prosegue, “e attualmente c’è una eruzione in corso”. La colata lavica continua così ad avanzare lentamente lungo il fianco occidentale dell’Etna in direzione Sud-Ovest, attestandosi intorno a 1.800 metri di quota.Intanto, sui paesini intorno al vulcano continua a piovere cenere lavica. È l’effetto dell’eruzione sommitale in corso sul vulcano attivo più alto d’Europa con una bocca effusiva che si è aperta, l’8 febbraio scorso, a quota 3.050 metri, alla base del cratere Bocca Nuova.