Etna, le bocche effusive restano sempre tre e nel cratere di sud est continua l’attività stromboliana

l'eruzione

Il punto della situazione dell'Ingv

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha segnalato che, dalle osservazioni effettuate dal personale INGV nell’area sommitale e dall’analisi delle immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza, prosegue l’attività effusiva alla bocca posta a quota 2980 m, che alimenta un campo lavico in direzione sud-ovest, il cui fronte più avanzato si attesta intorno a 2250 m.

Prosegue inoltre l’attività effusiva alla bocca situata a circa 3200 m s.l.m., sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, e a quella posta a 3100 m, i cui fronti si attestano intorno ai 3000. Continua anche l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, con lanci di prodotti piroclastici che ricadono oltre l’orlo craterico.