Etna, l’eruzione è ancora in corso: colata lavica a 2 km dalla pista Altamontana

il fenomeno

Il punto della situazione dell'Ingv

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha fatto il punto sulla eruzione dell’Etnea. Da rilievi di campagna del personale INGV, dall’analisi delle immagini satellitari e delle telecamere di sorveglianza, è stato osservato che la bocca effusiva attiva a quota 2980 è ancora attiva ed alimenta un campo lavico che, in area prossimale, ha sviluppato un tunnel lavico e alcune bocche effimere mentre, in area distale, si divide in due bracci principali che avanzano in direzione Sud-Ovest. Il fronte più avanzato si attesta ad una quota di circa 2270 a monte della Grotta degli Archi ad una distanza di circa 2 km dalla pista Altamontana. Nel cratere di Sud-Est prosegue invece con intensità variabile l’attività esplosiva stromboliana. Sono state inoltre osservate episodiche emissioni di cenere di colore rossiccio dal Cratere Bocca Nuova.Per quanto riguarda l’ampiezza media del tremore vulcanico, a partire dalle ore 21:00 circa del 18 agosto, ha raggiunto i valori alti dove attualmente si attesta con deboli oscillazioni. La localizzazione della sorgente del tremore risulta posta in un’area prossima al Cratere di Sud-Est in un intervallo di profondità compreso tra 2900 e 3000 metri al di sopra del livello medio del mare. L’attività infrasonica risulta invece moderata con eventi localizzati principalmente al Cratere di Sud-Est e caratterizzati da un’ampiezza media.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA