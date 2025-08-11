Etna, notte di lavoro della Forestale per domare l’incendio a Monte Arso

estate di fuoco

Le fiamme le ha avvistate la vedetta della Forestale di Nicolosi che ha lanciato la segnalazione

Sono servite ore di lavoro e decine di lanci d’acqua per domare l’incendio che ieri sera, alle 22, è scoppiato sull’Etna. Precisamente nella zona di Monte Arso in territorio di Ragalna. Il rogo è stato spento alle 11 di stamani. Le fiamme le ha avvistate la vedetta della Forestale di Nicolosi che ha lanciato la segnalazione mettendo in moto la macchina dell’intervento che ha visto impegnati anche i vigili del fuoco.

La situazione è stata critica e complicata per la visibilità e la particolare morfologia dell’area. Il Corpo Forestale ha inviato un’autobotte dal Centro Operativo Provinciale di Catania per il supporto idrico e anche il Dos della Forestale di Nicolosi (che ha coordinato le operazioni). Si è riusciti a circoscrivere l’incendio con il lavoro sinergico delle squadre a terra e dell’elicottero Falco 9. A supporto anche il personale della Protezione Civile del Comune di Ragalna. Alla fine sono andati in fumo 11 ettari di sottobosco del Parco dell’Etna.

