Etna, nuova fase eruttiva non visibile sui crateri sommitali: tremore vulcanico in aumento

Vulcano

E’ in aumento il tremore vulcanico dell’Etna, che registra i valori di energia presente nei condotti magmatici, segnalando la presenza di una nuova fase eruttiva ai crateri sommitali che non è osservabile direttamente per la presenza di un’intensa copertura nuvolosa. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.Il modello previsionale indica che un eventuale nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperderebbe in direzione Est-Nord-Est.