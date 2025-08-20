l'eruzione
Etna, ora le bocche effusive sono tre: ce n’è una nuova sul fianco meridionale del cratere di sud est
Le osservazioni dell'Ingv
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha aggiornato il bollettino relativo alle osservazioni vulcanologiche effettuate dal personale INGV presente in area sommitale sull’Etna, integrate con le immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza.
E’ stato segnalato che “si è aperta una nuova bocca effusiva sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, a una quota di circa 3200 m s.l.m., che alimenta un flusso lavico che si propaga verso sud-ovest”. “Prosegue inoltre l’attività effusiva dalle due bocche situate a quote di circa ~3100 m slm e 2980 m s.l.m – si legge -. Continua l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, accompagnata da emissioni di cenere vulcanica che si disperdono rapidamente in atmosfera”.