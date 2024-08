Etna, pista dell’aeroporto ripulita della cenere e lo scalo torna operativo: definito il piano

L'eruzione

Dalle 18 a Fontanarossa è ripresa l'attività anche se a scaglioni

Il parossismo dell’Etna sembra esaurito e non c’è più emissione di cenere vulcanica. Quindi l’aeroporto di Catania sta tornando alla normalità. Lo ha comunicato la Sac, la società che gestisce lo scalo etneo: «In seguito alle attività di pulizia e decontaminazione della pista e della area di movimento, é stato deliberato il ripristino delle operazioni di decollo a partire dalle ore 18 locali».

Gli arrivi saranno limitati a 2 movimenti per ora fino alle ore 20. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00, il numero di arrivi sarà incrementato a 6 movimenti per ora. I passeggeri sono comunque pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Voli dirottati su Palermo