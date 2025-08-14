Etna resta “inquieto”: colata lavica dai crateri sommitali

il vulcano

Le osservazioni dell'Ingv

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che dalle telecamere di sorveglianza è stata osservata una colata lavica in area sommitale con progressione del flusso lavico in direzione sud. Il tremore vulcanico si mantiene nella fascia dei valori medi mostrando un andamento in aumento; le localizzazioni delle sorgenti risultano ad una quota di 2900 metri tra i crateri Voragine e Nord Est.

