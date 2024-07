Etna, turista si avventura fin sull’orlo del cratere e si fa male al ginocchio: soccorso e trasportato in ospedale

il caso

Ferito ad un ginocchio prelevato con una barella nei pressi della Bocca Nuova

Tecnici della stazione Etna Nord del Soccorso alpino e speleologico siciliano e militari del Sagf della Guardia di finanza sono intervenuti per recuperare un turista marchigiano che si era infortunatosi nella zona sovrastante gli impianti turistici di Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna.

Le squadre di soccorso hanno raggiunto a piedi l’infortunato alle quote sommitali dell’Etna, nella zona dell’orlo craterico della Bocca Nuova, dove si trovava insieme a un gruppo di escursionisti. L’uomo, che a causa di un trauma al ginocchio sinistro non riusciva a proseguire autonomamente, è stato immobilizzato e messo su una barella per essere trasportato a quote inferiori fino al percorso di risalita dei mezzi 4×4, da dove poi con un fuoristrada è stato accompagnato fino al sottostante piazzale di Piano Provenzana e affidato a personale medico del 118 in attesa con un’ambulanza e poi portato in un pronto soccorso di un vicino ospedale.

