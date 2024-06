Etna Valley sempre più centrale per l’Europa: a Catania 2 mld per i chip del futuro

Investimenti

Finanziare la produzione di semiconduttori con denaro pubblico. Per Bruxelles ora si può fare. La Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti da 8,1 miliardi di euro di aiuti di Stato per la produzione di semiconduttori “Made in Europe”. 56 aziende di diverse dimensioni attingeranno al piatto per realizzare 68 progetti in 14 Stati membri: Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna.Di questo plafond di aiuti 2 miliardi di euro dovrebbero essere destinati a finanziare la realizzazione di uno stabilimento alla StMicroelectronics a Catania sulla base di un progetto che vale complessivamente 5 miliardi.

La Commissione spera che gli investimenti pubblici deliberati siano integrati da 13,7 miliardi di investimenti privati, mobilitando così complessivamente 22 miliardi da qui al 2032, quando tutti i progetti dovrebbero raggiungere la fase finale. I primi prodotti potrebbero essere disponibili sul mercato nel 2025. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e responsabile della concorrenza, Margrethe Vestager (che domani mattina, assieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visiteranno proprio gli stabilimenti della StMicroelectronics a Catania) sottolinea che «i finanziamenti destinati a questi progetti sono ingenti». I fondi di cui parliamo fanno parte dei cosiddetti “Progetti importanti di interesse comune europeo” (IPCEI), chiamati così perché apportano benefici non solo ai Paesi che erogano gli aiuti, ma all’intera economia europea. Uno strumento chiave, visto che questi strumenti godono di un accesso più facile al denaro dei contribuenti.

In quanto principale garante delle regole di concorrenza, la Commissione Europea ha il mandato di esaminare e approvare qualsiasi sussidio che rischi di alterare l’equilibrio economico tra gli Stati membri e di innescare una gara sleale.La disciplina europea in materia, soprattutto prima della pandemia di Covid-19, è stata spesso considerata troppo restrittiva, ma la corsa sempre più agguerrita ai microchip (come spieghiamo nella pagina accanto) ha spinto Bruxelles ad adottare un approccio più indulgente, ritagliando esenzioni per consentire iniezioni di fondi pubblici a un ritmo più veloce e su scala più ampia.Intanto, la StMicroelectronics sta completando l’investimento di 730 milioni di euro (292,5 dei quali costituiscono una sovvenzione diretta dell’Ue attraverso lo Strumento per la ripresa e la resilienza) nella realizzazione a Catania di un impianto integrato per la produzione di substrati in carburo di silicio (SiC) in Italia per supportare la domanda crescente di dispositivi su questo materiale per applicazioni automotive e industriali che garantisce maggiore efficienza.L’impianto di produzione di substrati in SiC sarà il primo nel genere in Europa per la produzione in volumi di substrati epitassiali in SiC da 150 millimetri e integrerà tutti i passaggi del flusso produttivo. StM punta a sviluppare substrati da 200 millimetri nel prossimo futuro.