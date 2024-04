Etnapolis evacuato dopo un incendio in un negozio: fiamme domate dai vigili del fuoco

l'allarme

Paura nel centro commerciale di Belpasso. Indagano i carabinieri

Il centro commerciale Etnapolis è stato evacuato a causa di un incendio che si sarebbe sviluppato all’interno di un negozio della struttura di prossima apertura. La direzione del centro commerciale di Belpasso ha attivato le procedure di emergenza ed ha deciso di evacuare la struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Catania che hanno circoscritto le fiamme e ripristinato la sicurezza. Non è ancora possibile stabilire le cause del rogo e i carabinieri stanno cercando di appurare quanto accaduto. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti né intossicati e la situazione è sotto controllo.

