Evade dai domiciliari e con un complice tenta un furto in un supermercato: arrestati due catanesi

Il fallito colpo nella zona di Gelso Bianco, l'intervento della Polizia

Due pregiudicati catanesi sono stati arrestati dopo un tentativo fallito di furto in un supermercato della zona Gelso Bianco. Un 26enne, evaso dagli arresti domiciliari, e un 35enne con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, hanno cercato di forzare la porta del magazzino per accedere ai prodotti alimentari.

L’azione è durata pochi secondi: il personale della vigilanza privata li ha subito notati grazie alle telecamere di videosorveglianza e ha allertato la Polizia tramite il numero unico d’emergenza. In pochi minuti, tre equipaggi della squadra volanti sono intervenuti, bloccando tutte le vie di fuga.

I due ladri sono stati sorpresi mentre cercavano di nascondersi lungo il perimetro del magazzino. Il 26enne ha tentato di scavalcare un cancello, ma è stato fermato da due poliziotti. Il 35enne, invece, ha cercato di fuggire verso un’area con folta vegetazione, con in mano un flex a batteria, che poi ha abbandonato per impugnare un palanchino di ferro con cui ha tentato di aggredire un agente. Il poliziotto ha schivato i colpi ed è stato costretto a usare un taser per immobilizzare l’uomo, che ha continuato a opporre resistenza fino a essere definitivamente bloccato.

Entrambi sono stati identificati negli uffici della Polizia di Stato. Il 26enne è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso ed evasione dagli arresti domiciliari; il 35enne per tentato furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

