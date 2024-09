Evade dai domiciliari e si reca in un locale notturno: arrestato un catanese

carabinieri

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto ricollocandolo ai domiciliari

Un 38enne da poco agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Catania, probabilmente mal sopportando la calura estiva, si è allontanato da casa dopo aver sganciato il suo braccialetto elettronico ed averlo lasciato nella sua stanza. In poco tempo è stato arrestato dai carabinieri dopo che era stato in un locale notturno. E’ accaduto nottetempo.

Dopo che è scattato l’allarme a causa del dispositivo sganciato, sono intervenuti i Carabinieri, che in casa hanno trovato il padre del 38enne, che ha detto di non sapere dove fosse il figlio. Dopo una ventina di minuti il 38enne è stato intercettato in una strada poco distante mentre usciva dal locale. Ha tentato di allontanarsi e rientrare a casa ma davanti la sua abitazione è stato bloccato da un’altra pattuglia. Il 38enne è stato arrestato per evasione. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto ricollocandolo ai domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA