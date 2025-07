Evade dai domiciliari per rubare le scarpe da un’auto in sosta

L'intervento

I poliziotti lo hanno bloccato in via Pistone, nel quartiere San Berillo di Catania

È evaso dagli arresti domiciliari, nonostante il braccialetto elettronico, pur di commettere un furto su un’auto in sosta. L’uomo, un pluripregiudicato catanese di 35 anni, è stato sorpreso dagli agenti della polizia di Stato in giro per la strada, nei pressi della sua abitazione, con una grossa sacca e una busta in mano. L’intervento tempestivo della squadra volanti della Questura di Catania si è reso possibile grazie al sistema di monitoraggio dei soggetti con braccialetto elettronico. Infatti, il dispositivo di controllo elettronico ha rilevato i movimenti sospetti dell’uomo che, non appena si è accorto della presenza dei poliziotti, ha cominciato ad assumere un atteggiamento di insofferenza.

I poliziotti l’hanno bloccato, in via Pistone, vicino casa, per sottoporlo a controllo, scorgendo la busta in plastica e la sacca di colore nero che riportava il logo di una nota casa automobilistica. All’interno, della busta sono state rinvenute due paia di scarpe, uno da donna e l’altro da uomo, mentre nella sacca sono stati trovati diversi attrezzi di assistenza stradale, quali triangolo di emergenza, scatola con lampadine e fusibili di ricambio, un kit di pronto soccorso e due paia di scarpe nuove, ancora nella loro scatola.

L’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione sul possesso di tutti oggetti e, visti i suoi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, ha ingenerato nei poliziotti il dubbio che avesse potuto mettere a segno un colpo nelle immediate vicinanze. Per questo motivo, è scattata una fase di perlustrazione della zona e, in una via limitrofa a quella dell’abitazione del pluripregiudicato, i poliziotti hanno notato un’auto a noleggio, riconducibile alla stessa casa automobilistica della sacca trovata nella disponibilità dell’uomo. L’auto presentava evidenti segni di effrazione alla portiera del lato passeggero ed era mancante proprio dei kit di assistenza stradale.

Pertanto, il 35enne è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari ed è stato denunciato per ricettazione per gli oggetti dei quali è stato trovato in possesso, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.