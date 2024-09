Ex ospedale Ferrarotto di Catania, sbarrati gli accessi alla struttura

L'intervento

L'edificio, chiuso da anni, aveva subito recentemente atti vandalici e furti

Interventi di “messa in sicurezza” per l’edificio che ospitava una porzione dell’ex ospedale Ferrarotto, di recente oggetto di atti vandalici con incursioni. Ad eseguirli l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, che così proverà a contrastare nuove forzature degli ingressi: di recente era avvenuto il furto dei serramenti posti a chiusura degli ingressi e delle finestre.La direzione dell’Azienda, subito dopo i fatti, ha provveduto a inviare i propri tecnici per un sopralluogo di verifica dei danni all’edificio, ed ha tempestivamente predisposto un intervento straordinario volto ad impedire l’accesso ai locali ai non autorizzati. L’obiettivo è quello di evitare eventuali pericoli per tutti coloro che si volessero introdurre impropriamente e incautamente all’interno del plesso, in particolare per trovare rifugio dal freddo nelle ore notturne dei prossimi mesi invernali. Nel dettaglio, le attività ultimate in questi giorni hanno riguardato la chiusura delle entrate, sia di quelle tradizionali da cui sono state sottratte le porte, sia dei varchi delle finestre i cui infissi sono stati a loro volta trafugati.

