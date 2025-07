Fabio Vitale nuovo direttore di Sky Tg24

Giornalismo televisivo

Originario di Acireale, le congratulazioni al giornalista anche da parte del sindaco Roberto Barbagallo

Il giornalista acese Fabio Vitale è stato nominato direttore di Sky Tg24 e ricoprirà il nuovo incarico a partire dal 15 settembre prossimo. Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, a nome dell’intera Città, si è congratulato con il giornalista: “Un altro figlio illustre di Acireale – ha osservato il primo cittadino – che si afferma in un ambito nazionale ed in un contesto di assoluto prestigio quale è il mondo dell’informazione. A Fabio Vitale, autentico vanto per la nostra Città, rivolgiamo anche un augurio di buon lavoro”.