Faceva il gommista da mezzo secolo a Catania senza alcuna autorizzazione

il caso

Le verifiche della polizia: multa di 18mila euro e sequestro per le attrezzature

Ha riparato e sostituito pneumatici per oltre 50 anni, svolgendo la sua attività di gommista in modo del tutto abusivo. L’uomo ha gestito un’officina nei pressi del faro Biscari senza aver mai richiesto un’autorizzazione. Le verifiche sono scaturite da un’attività di controllo del territorio della Polizia.

L’intervento degli agenti della squadra Volanti, unitamente al personale della Polizia Locale, ha permesso di accertare l’assenza di qualunque autorizzazione amministrativa, compresa l’iscrizione all’albo degli artigiani, nonché della dichiarazione di inizio attività.

Per le violazioni riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 18 mila euro e le attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività sono state sottoposte a sequestro. In particolare, all’interno dell’officina abusiva sono stati trovati due macchinari per smontare le gomme, un macchinario per l’equilibratura, un tavolo da lavoro, due sollevatori auto manuali ed oltre duecento pneumatici.