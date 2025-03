Fantoccio impiccato, il timore dei residenti e l’accusa del presidente di Municipalità: «Gesto vile»

Catania

Nel luogo che fu oggetto qualche mese di una terribile esplosione per una fuga di gas nel quartiere di Trappeto Nord

Tra via Don Gnocchi e via Gualandi stamattina il risveglio di molte famiglie è stato a dir poco drammatico. Un manichino con una tuta bianca e un cartello al collo con su scritto “Cara amministrazione comunale, per avere un po’ della tua attenzione bisogna fare questo?” pendeva come un impiccato da un albero di una zona abitata da centinaia di famiglie.

“E’ stato sconcertante e all’inizio pensavamo che qualcuno si fosse suicidato – racconta Manuele Perdicchizzi, abitante del quartiere – qualcuno è corso da vedere più da vicino queste tetro spettacolo e solo allora ci siamo accorti che era un manichino”. Scherzo di pessimo gusto? Minaccia? Protesta mirata contro il comunale?