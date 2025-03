«Far scorrere la graduatoria», il sindaco Trantino punta ad assumere tutti e 190 gli idonei del concorso per vigile urbano

catania

Sulla Gazzetta ufficiale pubblicato il decreto che consente l'assunzione

Alla luce del recente Decreto Legge del Governo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale venerdì scorso, che ha sospeso l’applicazione della norma “taglia idonei” per gli anni 2024 e 2025, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha inviato una richiesta formale al Dipartimento nazionale del Ministero della Funzione Pubblica per essere autorizzato a procedere allo scorrimento della preesistente graduatoria per assumere così 100 agenti di polizia Municipale.

La norma in questione, infatti, consentirebbe di considerare idonei tutti i 190 partecipanti che hanno superato positivamente le prove d’esame al concorso indetto lo scorso anno dal Comune di Catania per l’assunzione di 80 agenti di Polizia Locale, e di procedere all’integrale utilizzo della graduatoria a oggi vigente, utilizzando la specifica previsione del Decreto Legge varato dal Governo nazionale.

“Tale scelta -precisa Trantino nella lettera inviata al Ministero- oltre a essere coerente con i recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, si rivelerebbe la più economica in termini sia di contenimento della spesa pubblica, che di conclusione del procedimento, con notevoli vantaggi per il Comune, che potrebbe inserire in organico tali risorse in tempi brevi e sopperire più velocemente alle carenze di agenti nella propria dotazione organica”.