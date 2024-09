Fce, la talpa “Agata” torna a scavare sottoterra: ecco quanto manca ancora per arrivare fino a Stesicoro

Catania

A 19 metri di profondità si lavora per ultimare il primo dei due lotti della Metro che giungerà all'aeroporto Vincenzo Bellini

Era l’occasione da prendere al volo, anche per sfatare le voci che smentiscono la ripresa dello scavo della Tbm, la “tunnel boring machine”, meglio nota come la talpa “Agata”. “La Sicilia” è dunque scesa per voi a 19 metri sotto terra, ha percorso gli 1,6 km di galleria realizzata a bordo del mezzo utilizzato dalle squadre della Cmc al lavoro ed è arrivata nel cuore della realizzazione del primo dei due lotti della metropolitana che arriverà fino all’aeroporto Vincenzo Bellini: la Palestro-Stesicoro. Ad accompagnarci in questo viaggio “sotto Catania” il direttore generale di Fce Salvo Fiore e il vice sindaco, nonché assessore all’Urbanistica, Paolo La Greca.

“Agata” è la stessa Tbm che aveva scavato la galleria della tratta della metro Nesima-Monte Po (chi non ricorda la spettacolare estrazione della testa rotante di sei anni fa? Sul web ci sono ancora i video di quell’evento…) e, dopo un “fermo” durato circa quattro anni e cinque mesi in seguito al crollo interno di uno stabile in via Castromarino, la ripresa dello scavo è avvenuto questa estate, solo quando si sono soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza, sia in galleria che a livello stradale.La prima domanda è inevitabile: quanto manca per arrivare fino a Stesicoro? «Attualmente – risponde Fiore – ci troviamo sotto via Reclusorio del Lume, abbiamo superato la parte più critica. Qui la talpa si fermerà per manutenzione, ovvero la sostituzione degli elementi della testa che consentono di scavare a seconda della tipologia di materiale che si trova davanti, e nel frattempo si completerà il consolidamento sul piano strada. Restano circa 700 metri. Riteniamo sostenibile ipotizzare, salvo imprevisti, che la conclusione dello scavo della galleria possa avvenire entro giugno 2025: la Tbm non arriverà fino a Stesicoro, si fermerà circa 100 metri prima e da lì lo scavo proseguirà col metodo tradizionale. Intanto la “talpa” sarà smontata ed estratta dal cantiere di via Palermo».

«Dalla testa della Tbm – precisa uno dei tecnici che seguono con attenzione l’andamento dello scavo – mancano 450 metri, che con la Tbm diventano 600».Dopo Reclusorio del Lume il percorso prevede di passare sotto il PalaRegione – e in questa zona si troverà l’attesa stazione San Domenico – per poi procedere sotto l’ex Palazzo della Borsa e Palazzo Tezzano, lambendo l’area archeologica dell’Anfiteatro romano. Le altre stazioni previste saranno in via Palestro e di fronte all’ex ospedale Vittorio Emanuele.Si attende l’inizio del secondo lotto del percorso, Palestro-Aeroporto: «Inizieremo non appena si risolverà la situazione con la ditta», assicura Fiore. Si tratta di ulteriori 4,6 km e stazioni a San Leone, Verrazzano, Librino e Santa Maria Goretti, fino a quella più attesa che condurrà fin dentro l’aeroporto. «Prevediamo l’avvio in contemporanea di più cantieri – aggiunge Fiore – quello della stazione aeroporto si troverà proprio sotto il parcheggio di fronte allo scalo, si scaverà con il metodo tradizionale, l’unico disagio saranno i parcheggi non utilizzabili perché area di cantiere».