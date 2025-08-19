Ferragosto: undici persone arrestate per droga, trovata anche marijuana “potenziata” (e molto pericolosa)

criminalità

I controlli della Squadra mobile di Catania

Nella settimana di Ferragosto i poliziotti della Squadra Mobile di Catania hanno arrestato complessivamente 11 persone, tutte catanesi e hanno sequestrato in totale oltre 1.200 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e marijuana. Tra le droghe sequestrate figura anche una tipologia di marijuana, già oggetto di recenti attività repressive, risultata alterata da pericolosi cannabinoidi sintetici, in grado di produrre devastanti effetti allucinogeni negli assuntori. Nello specifico si tratta di una droga di nuova generazione che può mettere a rischio gravemente la salute, causando persino la morte. L’alterazione viene spesso effettuata a partire dalla cannabis priva di THC, secondo metodologie empiriche che comportano elevati ed incontrollati dosaggi delle sostanze adulteranti.