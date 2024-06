Festa dell’Arma: dalla corona d’alloro ai dati dell’attività svolta, le celebrazioni a Catania

Anniversario

Sono stati 70 gli individui tratti in arresto in flagranza e 750 quelli denunciati a piede libero, oltre a 270 destinatari di altre misure restrittive per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

Si è svolta anche a Catania la festa per 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Le cerimonie sono cominciate nella sede del comando provinciale dove il colonnello Salvatore Altavilla ha deposto una corona d’alloro, rendendo gli onori, alla stele del Carabiniere Vincenzo Giustino, Medaglia d’Argento al Valor Militare a cui è intitolata proprio la caserma di piazza Verga.

Nel pomeriggio sono proseguite nella Villa Bellini con gli onori resi al colonnello Altavilla che ha passato in rassegna lo schieramento e poi ha illustrato l’attività dell’Arma catanese, dando risalto allo stretto rapporto con la cittadinanza, in linea con le radici dell’Arma e con la propria identità, storicamente ancorata allo status militare.

Il colonnello Altavilla ha richiamato l’espressione “Carabinieri patrimonio della comunità” con cui, qualche anno fa, è stata definita l’essenza dell’Istituzione, fatta di costante presenza sul territorio, stretto legame con la popolazione e, quindi, appartenenza a un contesto sociale. Presenza concreta, grazie alle 61 Stazioni che, in 53 dei 58 comuni della provincia, sono il punto di riferimento esclusivo quale Forza di polizia a competenza generale.