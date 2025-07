Festa di Sant’Agata, costituito il comitato promotore per la candidatura a patrimonio Unesco

Catania

È stato ufficialmente istituito il Comitato Promotore incaricato di guidare l’iter di candidatura della “Festa di Sant’Agata a Catania” per l’iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Il provvedimento, emanato con atto del Sindaco di Catania n. 113 del 25 giugno 2025, dà attuazione al Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 6 giugno dai legali rappresentanti del Comune di Catania, dell’Arcidiocesi di Catania, dell’Università di Catania e del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella città di Catania. Contestualmente, è stata definita la Governance del Comitato Promotore, che sarà guidata dal Presidente, avv. Enrico Trantino; Presidente vicario, mons. Luigi Renna; Coordinatore del processo di candidatura, avv. Alberto Patanè; Segretario, dott.ssa Carmela Costa.

Designati tre rappresentanti per l’Assemblea del Comitato

Come previsto dal Protocollo, ciascun ente firmatario ha designato tre rappresentanti che, insieme ai rispettivi legali rappresentanti, compongono l’Assemblea del Comitato. Per il Comune di Catania: il Sindaco in carica avv. Enrico Trantino, il dott. Paolo Di Caro, il dott. Giuseppe Ferraro, il dott. Paolo Patanè. Per l’Arcidiocesi di Catania: l’Arcivescovo Metropolita mons. Luigi Renna, mons. Antonino La Manna, mons. Barbaro Scionti, la prof.ssa Cristina Soraci. Per l’Università di Catania: il Rettore in carica prof. Francesco Priolo, la prof.ssa Tiziana Cuccia, il prof. Daniele Malfitana, la prof.ssa Arianna Rotondo. Per il Comitato per la Festa di Sant’Agata nella città di Catania: il Presidente in carica dott. Carmelo Grasso, la dott.ssa Maria Aurite, il geom. Giuseppe Blandini, la prof.ssa Maria Rosa De Luca.