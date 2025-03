Fi, eletti tre nuovi segretari in provincia di Catania

Congressi locali

A Randazzo, Linguaglossa e Castiglione

Dopo il successo della campagna di tesseramento, in provincia di Catania è entrata in pieno svolgimento la stagione dei congressi locali di Forza Italia. Sono stati eletti tre nuovi segretari in tre Comuni: a Randazzo sarà Cettina Foti, attuale segretaria organizzativa provinciale e già amministratrice locale, a guidare la squadra azzurra comunale. A Linguaglossa è stata eletta dai forzisti Cettina Cacciola, già assessore comunale nel comune etneo. A Castiglione di Sicilia il nuovo segretario comunale FI è Concetto Stagnitti, già amministratore locale e dirigente azzurro di lunga data. Stagnitti sarà candidato sindaco alle Amministrative che nel borgo etneo si terranno il 25 e 26 maggio 2025. A condurre le assemblee congressuali nei Comuni sarà il vice segretario provinciale Antonio Villardita: «È un momento di grande rilevanza storica per il nostro partito – afferma – che oggi mette al centro dell’agenda politica i valori di democrazia, partecipazione, merito e attenzione al territorio che consentono a Forza Italia di incrementare la sua capacità attrattiva e di porsi come forza rassicurante di buongoverno».«La nostra bandiera sventola in ogni centro del Catanese – afferma l’eurodeputato Marco Falcone, segretario provinciale FI – grazie a un partito che si struttura sempre di più basandosi sulla partecipazione e l’entusiasmo di militanti e iscritti. Come voluto dal segretario nazionale Antonio Tajani, il popolo azzurro sta scegliendo la propria classe dirigente attraverso i congressi comunali, con l’obiettivo di stare sempre più vicini alla gente e alle aspettative della società».

