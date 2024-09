Fiera dei morti a Catania: ci sono date e luogo

Festività

Chi volesse partecipare ha ancora qualche giorno per presentare l’offerta

Dal 25 ottobre al 3 novembre. Sono le date dell’edizione 2024 della Fiera dei morti di Catania. Anche quest’anno si terrà nel parcheggio scambiatore dell’Amts di Fontanarossa, nella zona Sud del capoluogo etneo, e conterà un numero minimo di 150 stand. La procedura di «affidamento in concessione» dell’organizzazione di quest’anno è partita l’11 settembre. Il giorno successivo, il 12, si è celebrata al tribunale di Catania la prima udienza del processo sul presunto sistema di corruzione nelle manifestazioni fieristiche nel territorio comunale. Inclusa, naturalmente, la Fiera dei morti.

Coincidenze temporali a parte, l’attenzione attorno alla gara è quella di ogni anno. L’avviso scadrà dopodomani, il prossimo 25 settembre. Chi volesse partecipare, quindi, ha avuto due settimane per presentare l’offerta. Al rialzo rispetto alla base d’asta di 35mila euro. Nel 2023, era 37.400 euro. Chi puntasse all’aggiudicazione della concessione, quindi, dovrà pagare Palazzo degli Elefanti più di questa cifra. «Tale importo – si legge nel disciplinare – è conseguente a una stima dell’importo che si dovrebbe versare per l’occupazione dell’area destinata all’allestimento della Fiera che è di circa duemila metri quadrati, per una tariffa pari a 1,49 euro al metro quadrato; pertanto si è stimato un valore di 2.980 euro al giorno da moltiplicare per il numero dei giorni di svolgimento dell’evento».