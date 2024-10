Fiera dei Morti sempre a rischio: tempi off limits per organizzarla

Catania

Domani sarà pubblicato un avviso. «Non vogliamo farla saltare» dice l’assessore Gelsomino

Altro giro, altra corsa. Il Comune non si rassegna al fatto che la Fiera dei Morti possa saltare. Così l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino annuncia: «Lunedì faremo una nuova procedura, sarà aperta per 24 ore. Abbiamo parlato con i sindacati degli ambulanti, speriamo che qualcuno si presenti entro martedì per organizzare la manifestazione». E qualcuno, di sicuro, si presenterà: «Nella nuova procedura di emergenza non ci saranno requisiti. Sono stato escluso dalla prima perché avevo quel debito, no? Adesso l’ho rateizzato, l’avviso pubblico è nuovo: io mi ripresento», annuncia Antonio Coglitore, legale rappresentante della Essece srl.