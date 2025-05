Fiumefreddo, arenile spianato senza tutte le autorizzazioni: denunciata la titolare di uno stabilmente balneare

la verifica

I carabinieri hanno approfondito dopo avere notato un mezzo meccanico che spianava la spiaggia

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno scoperto, lungo il litorale di Marina di Cottone, un mezzo meccanico che stava operando in un noto stabilimento balneare. I militari dell’Arma hanno deciso di effettuare i dovuti controlli, accertando che erano in corso interventi di ripianamento dell’arenile. E’ stato quindi identificato il conducente del mezzo, un 30enne del posto, e poi sono state svolte verifiche circa il modello della macchina operatrice utilizzata, che hanno coinvolto anche la Capitaneria di Porto di Riposto. La gestione delle aree demaniali marittime, infatti, è disciplinata principalmente dal Codice della Navigazione e, in ambito regionale, da specifiche leggi e regolamenti.