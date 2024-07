Fiumefreddo, prima aggredisce gli operatori del 118 e poi ruba uno scooter e si dà alla fuga: arrestato 35enne

mattinata di tensione

Protagonista un uomo in evidente stato di agitazione poi bloccato dai carabinieri

Un uomo di 35 anni in evidente stato di agitazione ha seminato il panico a Fiumedreddo questa mattina, alle 6, aggredendo gli operatori di un’ambulanza del 118 e dando vita ad una fuga rocambolesca. L’uomo si è avvicinato all’ambulanza in sosta in via Oberdan, armato di un “piede di porco”, proferendo parole senza senso e minacciando verbalmente i due soccorritori, ha tentato di colpirli, dopo averli inseguiti, urlando frasi sconnesse.

La fuga