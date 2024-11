Fontanarossa, crolla un quadro elettrico. Ferito un operaio di una ditta esterna

Il caso

L'operaio, impiegato per una azienda esterna alla gestione aeroportuale, avrebbe riportato delle fratture. L'episodio è avvenuto venerdì mattina

Incidente sul lavoro venerdì mattina all’aeroporto di Fontanarossa di Catania: un operaio è rimasto ferito mentre stava lavorando al montaggio di un quadro elettrico nell’area dove sono in corso i lavori per l’ammodernamento dell’area carico e scarico bagagli da stiva. All’operaio, impiegato in una ditta esterna alla gestione dello scalo, sarebbe crollato addosso il voluminoso apparato e avrebbe riportato delle fratture agli arti. L’area nella quale è accaduto l’incidente è quella del cosiddetto “mezzanino”, dove sono in corso vari interventi di ammodernamento dello scalo, come annunciato negli scorsi giorni dalla stessa Sac, l’ente di gestione, in un evento tenutosi a Confindustria. Attualmente, secondo quanto si apprende dai lavoratori, la magistratura ha chiuso l’area dove si stava lavorando.