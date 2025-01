Forzano un furgone per rubare attrezzi ma un testimone chiama la polizia: arrestato il ladro

criminalità

L'intervento della Polizia in via De Felice a Catania

Hanno prima forzato il portello posteriore di un furgone e poi rubato attrezzi da lavoro e tentare di dileguarsi tra le vie del centro a bordo di un’auto. I due ladri seriali hanno pensato di farla franca, ma sono stati sorpresi a rubare da un uomo che ha subito chiesto l’intervento della Polizia. I due malviventi hanno provato il colpo in via De Felice.

Giunti sul posto, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono riusciti a bloccare immediatamente uno dei due ladri, un catanese di 43 anni, alla guida dell’auto sulla quale era salito per tentare la fuga. I poliziotti hanno perquisito il veicolo al cui interno sono state trovate due cassette con diversi attrezzi da lavoro, tra cui trapani, smerigliatrici, cacciativi e altri oggetti per un valore commerciale di circa 1500 euro. Nei sedili posteriori, invece, sono stati rinvenuti alcuni arnesi che vengono utilizzati dai ladri per scassinare le serrature delle auto. Il 43enne fermato, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato posto in libertà in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip. Il suo complice, invece, è riuscito a scendere frettolosamente dall’auto e a far perdere le sue tracce.