Francesco Russo e il processo Ombra alla mafia catanese: «Il “papa” non sono io»

criminalità

La deposizione dell'uomo ritenuto l'ultimo capo di cosa nostra etnea

«Non sono io il papa citato nelle intercettazioni». Ieri è continuato l’esame di Francesco Russo, ritenuto l’ultimo capo della famiglia di Cosa Nostra catanese e arrestato l’anno scorso nell’operazione Ombra della squadra mobile.

L’imputato (in video collegamento dal carcere di Cuneo dove è recluso in regime di 41bis) ha deciso di rispondere alle domande della difesa e della pm Raffaella Vinciguerra che ha coordinato l’inchiesta che ha di fatto azzerato i vertici dei Santapaola-Ercolano. Nel corso dell’udienza preliminare, svolta davanti al gup Maria Ivana Cardillo, Russo ha smentito di aver mai avuto un ruolo direttivo all’interno del clan. E ha ribadito di non essere lui il «papa» di cui parlano gli affiliati. Le conversazioni captate dalla polizia avvengono in un momento di forte fibrillazione all’interno della famiglia mafiosa. E cioè dopo l’arresto di Francesco Napoli nel blitz Sangue Blu due anni fa.

Uno degli episodi sviscerati nel corso del contraddittorio è stato quello relativo all’imposizione di alcuni “picciotti” del gruppo di Cibali di chiusura di un cantiere in cui Russo stavano effettuando dei lavori di riqualificazione. I fatti sono avvenuti nel 2022.