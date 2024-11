Frode al Fisco a Catania: sei arresti, 29 indagati, sequestrati 8,2 milioni e 28 società

l'inchiesta

Operazione della Guardia di Finanza Etnea: tutte le accuse

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, hanno eseguito nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, un’ordinanza cautelare firmata dal gip del Tribunale etneo, su richiesta della Procura di Catania, nei confronti di 15 soggetti (due in carcere, quattro ai domiciliari e nove destinatari di interdittiva) finalizzate anche al sequestro di 28 società nonché di beni per oltre 8,2 milioni di euro. Le persone indagate sono 29.I reati a vario titolo contestati sono: associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture inesistenti, nonché indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti.

