Frode, l’ansia degli indagati e i tentativi di contatto con “l’alto livello” della politica

L'inchiesta catanese

Gli intrecci romani e lo sfondo del riciclaggio. Con i soldi sporchi investiti in auto di lusso e lingotti

«Credo che sia matematico che vadano a contestare la somministrazione per il distacco illegittimo, somministrazione fraudolenta e via dicendo». Le parole di un guru romano dei sistemi finanziari romane sono profetiche. E hanno anticipato solo di qualche mese gli arresti eseguiti ieri dalla Guardia di Finanza tra Catania e Roma nell’ambito dell’operazione “Alto Livello”. Gli investigatori del Nucleo di polizia-economico finanziaria, coordinati dal sostituto procuratore Fabio Regolo e dal procuratore (facente funzioni) di Catania Agata Santonocito, hanno eseguito in totale 17 misure (5 in carcere, 7 ai domiciliari e 5 obbligo di presentazione alla pg). In totale gli indagati sono 33.

Il sistema (criminale) raffinato

Il «raffinato» sistema criminale scoperchiato dalle fiamme gialle avrebbe portato il gruppo capitanato da Carmelo Salvatore Di Salvo – con la complicità dell’avvocata Mariuccia Copia (che l’anno scorso ha ricevuto il premio L’impresa virtuosa come lei stessa racconta sul suo profilo social) e una serie di collaboratori – a fatturare 61 milioni di euro in 5 anni con un mancato versamento all’erario di contributi e Iva per 29 milioni di euro. Che è la somma per cui è stato disposto il sequestro di una serie di società e beni. Il catanese, attraverso lo studio legale Copia & Partners e amministrativo Alto Livello (affidato fittiziamente al fratellastro Riccardo Staicu, sarebbe riuscito a creare 14 rete di imprese che hanno agganciato con meccanismo di legge del distacco del personale 439 imprese in tutta Italia. L’attrattività sarebbe stata quella di poter far risparmiare il 30% del costo del lavoro alla distaccataria. Non poco per un bilancio. E pensare però che molti lavoratori non sanno nemmeno di essere stati licenziati e assunti dalle società create ad hoc da Di Salvo.

«Chiudiamo una rete e passiamo all’altra»

Il gip Anna Maria Cristaldi, che ha emesso due ordinanze (una di integrazione), parla di «frodi fiscali realizzate» con l’utilizzo distorto dei «contratti di rete stipulati per mascherare una somministrazione di manodopera contra legem». L’arricchimento illecito sarebbe avvenuto emettendo «fatture riferite ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti» con il conseguente beneficio del «meccanismo di detrazione dell’Iva». La giudice parla di un danno all’Erario «impressionante». La galassia imprenditoriale riferibile a Di Salvo non avrebbe dichiarato «nulla al fisco» e avrebbero agito «da meri serbatoi di manodopera». Una volta accumulato il debito le ditta sarebbero state «liquidate e abbandonate al proprio destino e sostituite» per «garantire la continuità del sistema fraudolento». «Mu fazzu fari di una azienda terza ca nu centra nienti cu nu autri cu nostro giro», dice Di Salvo inconsapevole di essere intercettato. E sempre lui (in dialetto) spiega: «Si non ce la fa non ce la fa… e passamu a un’altra rete, pigli na rete di quelle là e cie passi». Una sorta di Re Mida il catanese, i soldi sporchi li avrebbe investiti in lingotti d’oro. Ma anche in Ferrari e Porsche. I finanzieri le hanno trovate ieri nei garage degli indagati durante il blitz.

«Non ci resta che la Meloni»