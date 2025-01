Fumogeni accesi il curva, daspo per tre ultras del Paternò

le indagini

Lo scorso 17 novembre, nel corso del derby di serie D, girone I, tra Paternò e Acireale, dalla curva sud dello stadio Falcone Borsellino alcuni ultras del Paternò Calcio hanno acceso diversi fumogeni nel corso dell’incontro. Personale della polizia scientifica del Commissariato di Adrano, impiegato nel servizio di ordine pubblico, è riuscito a riprendere il momento in cui alcuni degli ultras tenevano tali artifizi pirotecnici accesi in mano riuscendo ad individuare alcuni soggetti responsabili dell’accensione dei fumogeni. I tre autori del gesto sono stati denunciati per l’utilizzo di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.