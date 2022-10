Acireale, sala consiliare off limit: il tetto rischia di crollare

Il sindaco di Acireale, Stefano Alì, ha emesso un’ordinanza con la quale inibisce l’utilizzo della sala consiliare e dell’attiguo corridoio laterale, ai fini della messa in sicurezza della copertura interessata da un vistoso abbassamento di alcune capriate.

Il provvedimento è stato disposto in seguito ad una relazione dell’Area Tecnica del Comune, firmata dal dirigente, Andrea Giudice, e dal caposettore Manutenzioni, Calogero Vitellaro, stilata al termine di un sopralluogo, dal quale è emersa "una condizione di rischio", circoscritta esclusivamente alla zona oggetto dell’ordinanza del primo cittadino.

Il sindaco ha evidenziato, si legge in una nota, "come 3 delle 6 capriate sovrastanti la sala consiliare sono interessate da un fenomeno di scivolamento e per 2 in particolar modo è evidente come l’estremità lato sud sia abbassata di circa 20 centimetri. In quell'estremità la condizione del legno del tirante è ammalorata, probabilmente a causa di infiltrazioni d’acqua, e la capriata sembra poggiare solo sul puntone; in 5 delle 6 capriate il monaco poggia col tirante".

Il Palazzo di Città è stato oggetto di interventi di efficientamento energetico nel 2016 e si deve verificare se la causa del cedimento e l’ammaloramento del legno sono effettivamente legati ad infiltrazioni.

