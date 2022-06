Catania, rissa tra stranieri: un tunisino ferito con una bottiglia rotta

Momenti concitati stamattina, poco dopo le 9, in via Teocrito nella zona Fiera. un giovane senza fissa dimora, non italiano ha avuto una accesa discussione con un tunisino di 45 anni. La disputa è ben presto degenerata con il giovane che ha ferito il rivale con una bottiglia rotto. Il tunisino è stato trasportato all'ospedale Garibaldi centro ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altro giovane straniero è stato invece fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania che sono intervenuti sul posto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA