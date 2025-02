Galvagno: «Quello di Sant’Agata, potrebbe essere un brand»

Catania

Il presidente dell'Ars ospite di Telecolor-Antenna Sicilia, durante la diretta televisiva per la festa

«Le associazioni che si occupano delle persone meno fortunate non sono tutte uguali, non sono tutte come quella di Emiliano Abramo (la comunità di Sant’Egidio, ndr): occorre selezionare e servono dei controlli. Ce ne sono che speculano su poveri, disabili e persone fragili. Siccome sembrerebbe ci siano associazioni che non funzionano alla stessa maniera di altre, allora bisogna ‘classificarle’, occorrono maggiori controlli e fare in modo che determinate risorse arrivino realmente a chi ne ha necessità».

Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, intervenendo, a Telecolor-Antenna Sicilia, durante la diretta televisiva per la festa di Sant’Agata, patrona di Catania. Parlando della festa il presidente dell’Ars ha aggiunto che «quello di Sant’Agata potrebbe essere un brand, che può essere conosciuto in varie parti del mondo», ricordando che «è la terza festa nel mondo e la prima in Italia».

«La festa di Sant’Agata è un’emozione che si rinnova ogni anno, pur conservando una testimonianza di fede che resta immutata nei secoli. Questo legame è tangibile anche per i numerosi turisti che, in queste ore, affollano le strade di Catania, così come è un chiaro segno l’attaccamento profondo dei catanesi alla loro concittadina più illustre: una devozione che si esprime in molti modi, nelle sue molteplici sfaccettature. In particolare, mi ha colpito la semplicità con cui ho vissuto la vicinanza a Sant’Agata insieme agli ospiti della Comunità di Sant’Egidio, una fede genuina alimentata dalla certezza di un futuro migliore, grazie proprio alla Patrona. Questa festa, la prima in Italia e la terza al mondo tra le celebrazioni religiose – aggiunge Galvagno – ha un’importante valenza anche in termini di ritorno d’immagine per tutta la Sicilia. Anche quest’anno, infatti, abbiamo registrato un’affluenza record di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tuttavia, dobbiamo continuare a promuovere al meglio il ‘brand’ legato ai festeggiamenti in onore di Sant’Agata, per attirare sempre più visitatori».