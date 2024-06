Gelati e granite sull’A18, Orazio e la sua “lapa” “eroi” per caso: «Ecco com’è andata»

L'iniziativa

E' bastata una foto scattata mentre serviva un cliente lungo la Catania-Messina, a traffico bloccato, per diventare virale sul web

«Granita cioccolato e panna. Due brioches. Quanto meno mi passa la rabbia». La scena si è consumata non certo sul lungomare di una località gettonata dai turisti nel fine settimana, bensì sull’intasatissimo tratto della Messina-Catania, sulla A18, proprio a due passi dal casello di Giarre. Un incidente, l’altro pomeriggio, ha tenuto in trappola gli automobilisti per oltre un’ora. Si sono formate code lunghe fino a 15 chilometri. Non è un’eccezione, ma amarissima routine per chi viaggia: lavori in corso, incidenti, le code del fine settimana. Ogni giorno si crea un impedimento che fa saltare i nervi a chi viaggia. Vero è che il tratto autostradale è stato rinnovato specie con i guardrail più robusti e alti, ma è anche vero che i servizi per i pendolari sono limitati alle aree di servizio. Poche, per la verità, in rapporto alla lunghezza dell’autostrada e al numero di viaggiatori.

E, allora, se a restare intrappolato nel traffico è una “lapa”, la classica motoape con a bordo un gelataio, sul deserto di asfalto può materializzarsi un’oasi. A molti, in effetti, è sembrato un miraggio, anche a Giuseppe Giardina che ha scattato la foto che pubblichiamo: «Rientravo a casa da Naxos, dove lavoro, e ho visto la motoape in piena attività di ristoro. Ci siamo fatti tutti una risata». C’è chi, oltre a sorridere, è anche sceso dall’auto per rifocillarsi. Un gelato, una granita mitigano attesa e improperi verso… ignoti.La foto, pubblicata sul nostro sito, www.lasicilia.it ha fatto il giro del mondo. E dopo una testarda ricerca, abbiamo trovato l’“eroe” dell’autostrada, ovvero il gelataio. Orazio Patanè da quasi trent’anni s’alza alle 4 del mattino, prepara i suoi prodotti («con metodi artigianali, all’antica») e da Zafferana si sposta verso Fiumefreddo, Calatabiano e la spiaggia di Marina di Cottone: «Il lavoro è logorante – ha ammesso – ma poi si crea un rapporto di amicizia con la gente, con i clienti soprattutto. In autostrada, vero, sono rimasto fermo anche io e a lungo. A un certo punto mi son detto: inganno il tempo e mi rinfresco con le mie granite. Ero sceso per farcire una brioche con il gelato. E un paio di automobilisti, seguendo con lo sguardo le mie mosse, si sono accodati».