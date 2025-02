“Generazione Sanremo”: a Catania lo “sbarco dei mille” del gruppo d’ascolto per la serata finale

Catania

L'appuntamento in programma sabato da Nu Land con musica live e esibizioni

Sabato, in occasione della serata finale del Festival di Sanremo che decreterà il vincitore dell’edizione 2025, il Nu-Land, in via Cardinale Dusmet a Catania, ospiterà “Generazione Sanremo”, un evento esclusivo per gli amanti della musica italiana. Oltre 1.000 spettatori si riuniranno per vivere insieme l’emozione della serata conclusiva del celebre festival. L’evento sarà arricchito dalle esibizioni live di artisti di fama nazionale, tra cui Studio3, Cecilia Gayle e i Jalisse, offrendo uno spettacolo indimenticabile. Un’occasione unica per celebrare la musica in un’atmosfera coinvolgente e festosa. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio a partire dalle 20.

