Già oltre 9700 passeggeri nella nuova “lounge business” dell’aeroporto di Catania

Dati

Nelle prime tre settimane di operatività la nuova “lounge business” dell’aeroporto di Catania, inaugurata lo scorso 28 aprile, ha registrato un’affluenza di oltre 9.700 passeggeri, con una crescita del 57% rispetto allo stesso periodo del 2024 (6.196 passeggeri). Il record di accessi è stato raggiunto domenica 25 maggio, quando 626 passeggeri (+105% rispetto al 2024) hanno potuto usufruire di un ambiente completamente rinnovato e ampliato, progettato per accogliere in modo più confortevole i viaggiatori in transito nello scalo.