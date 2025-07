Giallo a Catania, sub al pronto soccorso con una ferita alla testa: è gravissimo, interrogato l’amico

l'incidente

L'episodio nelle acque dell'Oasi del Simeto, indaga la polizia

Giallo a Catania per il ferimento – si trova in gravissime condizioni al San Marco di Librino – di un sub di 60 anni. L’uomo è stato portato al pronto soccorso in nottata con una gravissima ferita alla testa.

Secondo quanto è emerso sarebbe rimasto ferito, forse da una fiocina, durante una battuta di pesca nelle acque dell’Oasi del Simeto nei pressi di un relitto solitamente frequentato dagli appassionati di pesca subacquea.

Le indagini sono condotte dalla polizia che sta interrogando l’uomo che ha accompagnato il sub in ospedale per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

