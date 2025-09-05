Beni culturali
Giarre, al via i lavori di restauro della chiesa del Convento degli Agostiniani Scalzi
Scarpinato: «Tuteliamo i luoghi simbolo della nostra identità»
Prendono il via i lavori di restauro della chiesa del Convento degli Agostiniani Scalzi, a Giarre, nel Catanese. L’intervento rientra nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e punta ad adeguare la struttura alle moderne norme di sicurezza e antisismiche e a restaurare e preservare il patrimonio culturale e artistico contenuto nel luogo di culto.
«Con l’avvio del restauro di questa chiesa – ha detto l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – il governo Schifani conferma l’impegno a tutelare e valorizzare i luoghi simbolo della nostra identità. Si tratta di un intervento importante, reso possibile grazie ai fondi del Pnrr, che restituirà alla città di Giarre e a tutti i fedeli un bene prezioso, mettendolo in sicurezza e riportandolo al suo antico splendore»
L’importo del finanziamento è di 1,1 milioni di euro e la chiusura del cantiere è prevista per il 23 marzo 2026. A eseguire i lavori sarà la Edilzeta spa di Modica, sotto la direzione della Soprintendenza dei beni culturali. Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno le coperture, la staticità delle strutture murarie portanti, le finiture e il restauro degli elementi architettonici storici, con l’obiettivo di restituire alla comunità un bene identitario in condizioni di piena sicurezza e rinnovata bellezza.
Alla consegna dei lavori hanno preso parte il capo di gabinetto dell'assessorato ai Beni culturali, Alberto Cardillo, che ha portato i saluti dell'assessore Scarpinato, il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, il direttore lavori della Soprintendenza dei beni culturali di Catania, Giuseppe Marano, il rup della Soprintendenza, Carlo Catalano, l'arciprete parroco della chiesa madre di Giarre, don Nino Russo, Il direttore dell'ufficio Beni culturali della diocesi di Acireale, don Angelo Milone, insieme ai rappresentanti della ditta Edilzeta.