Giarre, arrestato un ladro seriale di auto: ne aveva rubate due in una sola notte

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 21enne giarrese, perché sorpreso alla guida di un’autovettura rubata poche ore prima a Messina. Intorno all’una la pattuglia ha notato una utilitaria di colore scuro compiere una manovra improvvisa, come nel tentativo di evitare un controllo. Dopo aver intimato l’alt al conducente, quest’ultimo ha accelerato tentando la fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento che ha attraversato il Corso Italia e varie vie interne dell’abitato, fino a quando il veicolo è stato fermato prima che potesse immettersi nel Corso Messina, zona particolarmente frequentata a quell’ora. Il giovane è sceso dall’auto e si è dato alla fuga a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato da uno dei carabinieri dell’equipaggio.

Durante le verifiche effettuate sul posto dai militari della gazzella, è emerso che l’auto condotta dal 21enne era stata sottratta a Messina nel corso della serata. L’intestatario del mezzo, contattato, non si era ancora accorto della scomparsa. All’interno dell’abitacolo sono stati, inoltre, trovati attrezzi compatibili con la forzatura di serrature. Nelle ore successive, mentre gli investigatori dell’Arma completavano gli atti relativi all’arresto, un altro cittadino si è recato in caserma per denunciare il furto della propria auto, avvenuto poco prima della mezzanotte nei pressi della chiesa di San Camillo, a Giarre. Ricevuta la segnalazione, sono partite ulteriori verifiche da parte dei Carabinieri del Radiomobile, quindi, attraverso la visione delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona, è stato possibile ricostruire parte dell’episodio.