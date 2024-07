Giarre, il sexy shop e il manifesto che per la Cgil è “sessista”: «Raffigura la donna schiava»

il caso

Il sindacato e diverse associazioni hanno chiesto al Comune di farlo rimuovere

Polemica a Giarre per un manifesto di un sexy shop che, secondo la Cgil di Catania e associazioni femminili UDI, La Ragna Tela, La Città felice e Fare Stormo-Il cerchio delle donne, è “offensivo e lesivo della dignità della donna”. La richiesta al sindaco e all’assessore comunale alle Pari opportunità di Giarre è quella di farlo rimuovere.

Il manifesto – spiega la Cgil – è stato affisso nei pressi di un rifornimento di benzina e pubblicizza l’apertura di un sexy shop. Nella lettera inviata al Comune, le firmatarie Rosaria Leonardi, Giovanna Crivelli, Anna Di Salvo e Josè Calabrò, scrivono: «Nel propagandare un servizio esistente che non ci interessa giudicare e che si trova a Giarre, ci lascia indignate rispetto all’immagine che riporta, e cioè una donna fotografata di schiena, con le mani incrociate che non solo rimanda a un significato sessista ma trasmette alla cittadinanza anche l’immagine della donna schiava».