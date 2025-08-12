Giarre, un pensionato con il pollice verde: arrestato mentre innaffia la marijuana

carabinieri

L'area individuata dopo un sorvolo della zona con l'elicottero

Un’operazione congiunta tra i Carabinieri della Compagnia di Giarre, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e il 12° Elinucleo di Catania ha portato a un’importante confisca e all’arresto di un 74enne. All’interno di un’area rurale della frazione giarrese di Macchia è stata scoperta una piantagione di marijuana con 381 piante. Il proprietario del terreno, residente a Santa Venerina con precedenti specifici, è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’operazione

L’operazione è scattata al termine di un sorvolo di controllo di un elicottero dei Cc. L’equipaggio ha notato una zona isolata con una rigogliosa piantagione di cannabis e, dopo averne registrato le coordinate, ha allertato le unità a terra. Le squadre dei Carabinieri della Stazione di Giarre e dei Cacciatori “Sicilia” hanno pianificato un’operazione discreta, studiando le vie d’accesso e le coperture naturali. Muovendosi con cautela, i militari hanno raggiunto il perimetro della piantagione, confermando la segnalazione aerea.

L’arresto