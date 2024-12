Giornata di sensibilizzazione ecologica nelle scuole di Catania

l'iniziativa

Ecologia in salsa natalizia nella scuola “Pizzigoni” di Catania con il Grinch protagonista di una differenziata unica nel suo genere. Un progetto educativo organizzato da Palazzo degli Elefanti in collaborazione con la Gema. “Parlare di tematiche tanto importanti con i ragazzi rappresenta un ottimo punto di partenza per avere una città più pulita e più green – spiega l’assessore del Comune di Catania Massimo Pesce – le aziende ci stanno dando una grande mano in tal senso e vedere tutta questa gente coinvolta ci fa ben sperare per il futuro. Ovviamente non ci fermiamo qui e abbiamo in cantiere molte altre attività di questo tipo”. Avvicinare i giovani studenti al tema della sostenibilità ambientale e alla pratica di corretti stili di vita con manifestazioni mirate al progetto educativo. “Anche a Natale bisogna pensare ad iniziative di grande impatto educativo e sociale- afferma Maria Spampinato, presidente del III municipio di Catana – Siamo felici di essere qui per dare vita ad una grande collaborazione con l’amministrazione centrale, la Gemma e tutti i consiglieri di Borgo-Sanzio”.

