“Giù le mani dagli orti della Susanna a Cibali”: giovedì 27 marzo un sit-in

Catania

La manifestazione in via Sabato Martelli Castaldi propone la realizzazione di un Parco urbano

Un appello ai cittadini arriva dal Movimento 5Stelle insieme con altri partiti, numerosi enti e associazioni di volontariato o in difesa dell’ambiente per difendere gli orti della Susanna, proponendo la realizzazione di un Parco. L’invito ai catanesi è quello di partecipare, giovedì 27 marzo, alle 18, al sit-in in via Sabato Martelli Castaldi (di fronte all’Eurospin) “per esprimere il nostro no ad ulteriori cementificazioni nella nostra città e per tutelare gli orti della Susanna”, si legge nel comunicato. E’ stata aperta anche una petizione su change.org (https://www.change.org/p/orti-di-cibali-un-parco-urbano-per-catania-stop-al-cemento-s%C3%AC-al-verde?redirect_reason=guest_user)

“Proponiamo la realizzazione di un Parco Urbano “Orti di Cibali” – prosegue la nota – sull’intera estensione del terreno ubicato in quella zona, di proprietà del Consorzio Cibali e attualmente sotto la gestione di Sicilcassa S.p.A. in liquidazione. L’intervento si inserisce pienamente negli obiettivi del “Decreto Clima” per la creazione di spazi verdi urbani e la riduzione dell’impatto ambientale, nonché nella necessità di colmare il deficit di verde pubblico nella città di Catania“.

“Con tale iniziativa si intende non solo migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità urbana, ma anche promuovere la sostenibilità e il benessere dei cittadini, attraverso la creazione di un’area di svago, cultura e natura, accessibile a tutta la comunità”.

Il Movimento 5Stelle, insieme con gli altri aderenti al sit-in, chiede “al comune di Catania e alla Regione Siciliana di realizzare un polmone verde, accantonando ogni progetto di ulteriore cementificazione, e avviando la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile di un’area che potrà diventare un punto di riferimento per la città”.