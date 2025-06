Giubileo, arcivescovo Renna ad amministratori: “La politica è servizio, carità e inclusione sociale”

Chiesa

Servizio, amore politico, opzione preferenziale per i poveri sono i tre messaggi consegnati oggi dall’arcivescovo di Catania Luigi Renna ai politici e agli amministratori locali che hanno partecipato in Cattedrale al il Giubileo che li riguardava.

All’evento erano presenti il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, il sindaco della città etnea Enrico Trantino, sindaci e amministratori di molti comuni della diocesi e della provincia, deputati nazionali e regionali. La cerimonia del Giubileo dei politici e degli amministratori locali è stata curata dall’Ufficio Problemi sociali e Lavoro dell’arcidiocesi diretto da don Alfio Carbonaro, e dall’Istituto di formazione all’Impegno sociale e politico “Sant’Agata per Catania”, presieduto dall’ex prefetto Claudio Sammartino.

“Il potere per un cristiano – ha detto l’arcivescovo nell’omelia – è servizio, ed ha la sua icona ispiratrice nel gesto della lavanda dei piedi, con il quale Cristo ha voluto dire che regnare, custodire, salvare, è servire umilmente. Nel servire si ha cura di tutti, anche degli avversari. La sfida di Gesù è quella di non avere avversari, di non considerarli tali, ma di lavare i piedi anche a colui che lo avrebbe tradito”. Per questo la politica si trasforma in atto di carità. “È carità – ha specificato mons. Renna – stare vicino a una persona che soffre, ed è pure carità tutto ciò che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quella persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume – e questo è squisita carità –, il politico gli costruisce un ponte, e anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro, ed esercita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica». In terzo luogo, l’arcivescovo ha insistito sull’opzione preferenziale per i poveri, che nell’azione politica tende a includere.

“Tutte le società che escludono – ha detto monsignor Renna – prima o poi pagano le conseguenze dell’esclusione di persone dal loro interesse, sia perché si impoveriscono, sia perché creano un conflitto sociale, invece di prevenirlo. Prendersi cura dei quartieri poveri ad esempio quando si redige un PUG, prendersi cura delle condizioni di lavoro, di tutto ciò che permette uno sviluppo che sia non solo la crescita economica di pochi, fa sì, che in una città regni il buon governo”.

“Nel passato – ha anche detto l’arcivescovo Renna – la Chiesa in Italia sembrava rivolgersi solo a quei cattolici che vivono un impegno in un partito di ispirazione cattolica. Ma la Chiesa, comunità dei credenti, non può privilegiare un movimento o un partito rispetto ad altri, bensì chiede di testimoniare nella vita politica e nell’amministrazione, l’adesione ai valori che la fede cristiana ci ispira”.